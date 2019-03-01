Уровень одобрения деятельности Путина вырос после послания парламенту

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина после послания Федеральному собранию вырос. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, поступившие в РБК.

Исследование показало, что по среднему значению с 18 по 24 февраля уровень одобрения деятельности Путина вырос до 64,8% (на 2,2%), на предыдущей неделе этот показатель составлял 62,6%. Деятельность премьер-министра на этой неделе одобряли 36,8% (рост на 1,1%), правительства — 40% (рост на 1,2%).

При этом уровень доверия Путину 18–24 февраля составил 32,8%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 33,5%.

Президенту россияне доверяют больше всех других политиков. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (14,1%).