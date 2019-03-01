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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Уровень одобрения деятельности Путина вырос после послания парламенту

Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина после послания Федеральному собранию вырос. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, поступившие в РБК.

Исследование показало, что по среднему значению с 18 по 24 февраля уровень одобрения деятельности Путина вырос до 64,8% (на 2,2%), на предыдущей неделе этот показатель составлял 62,6%. Деятельность премьер-министра на этой неделе одобряли 36,8% (рост на 1,1%), правительства — 40% (рост на 1,2%).

При этом уровень доверия Путину 18–24 февраля составил 32,8%, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 33,5%.

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Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Президенту россияне доверяют больше всех других политиков. На втором месте — министр обороны Сергей Шойгу (14,7%), на третьем — глава МИДа Сергей Лавров (14,1%).

В рамках опроса ежедневно опрашиваются 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Путин обратился с посланием к парламенту 20 февраля. В этом году оно в основном было посвящено социальным вопросам: поддержке многодетных семей, борьбе с бедностью, проблемам здравоохранения, экологии и образования. В частности, Путин поручил индексировать пенсии сверх уровня прожиточного минимума, а также на условиях софинансирования оказать содействие регионам, поддерживающим нуждающихся граждан через механизм соцконтракта.

Теги: Опрос, Владимир Путин
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