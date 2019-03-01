Кремль ответил на слова Лукашенко о нежелании объединиться с Россией

Кремль ответил на слова Лукашенко о нежелании объединиться с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что сейчас 98% белорусов на референдуме проголосовали бы против объединения с Россией. По словам Пескова, несмотря на это, отношения между странами и народами являются «братскими», передает корреспондент РБК.

«Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем отношения между нами являются союзными и братскими абсолютно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что теплые отношения в России к Белоруссии доминируют.​

Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и белорусских и зарубежных СМИ «Большой разговор с президентом» заявил, что с момента подписания между Москвой и Минском договора о Союзном государстве не было сделано необходимых шагов для объединения.