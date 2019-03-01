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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на треть

Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на 32,5% по сравнению с 2017 годом и составила 75,260 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Показатель EBITDA показал рост в 13,9% и составил 22,222 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 14,099 млрд руб. С учетом «разового неденежного списания в размере 1,698 млрд руб.» этот показатель вырос на 6,4%. Без учета — на 19,2%. Как ранее поясняли в компании, списание было вызвано результатами игры Armored Warfare, которые оказались «ниже ожидаемых». «Списание неденежное, так как является компенсацией понесенных в прошлом и капитализированных затрат на разработку», — уточнял представитель Mail.Ru Group.

Показатели компании не учитывают результаты маркетплейса (площадки электронной торговли) Pandao, так как он был классифицирован компанией как актив для продажи. В материалах Mail.Ru Group также отмечается, что результаты 2017 года были скорректированы компанией для сравнения с 2018 годом.

В сентябре 2018 года Mail.Ru Group договорилась о создании совместного предприятия с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Группа должна внести в него Pandao и денежные средства (размер не назывался).​

После третьего квартала 2018 года Mail.Ru Group ожидала, что по итогам 2018 года выручка компании вырастет на 28–30% по сравнению с 2017 годом (без учета Pandao) до 72,7–73,8 млрд руб. Также компания ожидала показатель EBITDA на уровне 22–22,5 млрд руб.

ИК «Финам» прогнозировала рост выручки Mail.Ru Group на 28,3%, до 73,75 млрд руб. год к году. По мнению экспертов инвестиционной компании, основным источником роста должен был стать сегмент интернет-рекламы — рост выручки предполагался на уровне 26%. При этом рост игрового сегмента, по мнению аналитиков, должен был составить 34%.

По словам генерального директора Mail.Ru Group Бориса Добродеева, в 2019 году компания собирается «сосредоточить свои усилия на повышении эффективности рекламы» за счет «совершенствования рекламных технологий и продуктов» и расширения рекламной сети — в Mail.Ru Group собираются привлечь новых рекламодателей, рассчитывая, что ими станут малый и средний бизнес, а также офлайн-ретейлеры. «В играх мы продолжим наше международное развитие. Международная выручка составляет уже 63% от общей игровой выручки или 20% от общей выручки Mail.Ru Group», — отметил он. Также Добродеев сообщил о создании нового направления — MRG Tech Lab. Оно займется созданием новых технологий и продуктов «в области искусственного интеллекта, распознавания голоса и изображений, а также в сфере разработки новых экспериментальных коммуникационных продуктов». По словам Добродеева, компания планирует вложить в направление от 1 до 1,5 млрд руб.

Согласно сообщению компании, в 2019 году также планируется провести ряд мероприятий по интеграции соцсети «ВКонтакте» в области e-commerce. В частности, речь идет об интеграции новой платформы в рамках совместного предприятия с Alibaba.

Теги: Mail.Ru Group, отчетность МСФО
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