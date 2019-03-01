Выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на треть

Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group за 2018 год выросла на 32,5% по сравнению с 2017 годом и составила 75,260 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Показатель EBITDA показал рост в 13,9% и составил 22,222 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 14,099 млрд руб. С учетом «разового неденежного списания в размере 1,698 млрд руб.» этот показатель вырос на 6,4%. Без учета — на 19,2%. Как ранее поясняли в компании, списание было вызвано результатами игры Armored Warfare, которые оказались «ниже ожидаемых». «Списание неденежное, так как является компенсацией понесенных в прошлом и капитализированных затрат на разработку», — уточнял представитель Mail.Ru Group.

Показатели компании не учитывают результаты маркетплейса (площадки электронной торговли) Pandao, так как он был классифицирован компанией как актив для продажи. В материалах Mail.Ru Group также отмечается, что результаты 2017 года были скорректированы компанией для сравнения с 2018 годом.

В сентябре 2018 года Mail.Ru Group договорилась о создании совместного предприятия с Alibaba Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Группа должна внести в него Pandao и денежные средства (размер не назывался).​

После третьего квартала 2018 года Mail.Ru Group ожидала, что по итогам 2018 года выручка компании вырастет на 28–30% по сравнению с 2017 годом (без учета Pandao) до 72,7–73,8 млрд руб. Также компания ожидала показатель EBITDA на уровне 22–22,5 млрд руб.