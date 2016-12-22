Чистая прибыль Mail.Ru Group снизилась на 76,4%

Совокупная чистая прибыль компании Mail.Ru Group во втором квартале 2018 года снизилась на 76,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 633 млн руб.

Такое снижение связано вызвано «разовым неденежным списанием в размере 1,698 млрд руб. во втором квартале», уточняется в отчетности, без учета этого расхода совокупная чистая прибыль компании снизилась на 13,1%. Списание было вызвано результатами игры Armored Warfare, которые оказались «ниже ожидаемых», несмотря на «ряд успешных обновлений». «Списание неденежное, так как является компенсацией понесенных в прошлом затрат на разработку», — уточняют в компании.

По итогам второго квартала, совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group компании выросла на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 17,077 млрд руб., показатель EBITDA снизился на 13,3% и составил 3,659 млрд руб. По итогам шести месяцев 2018-го, выручка компании выросла на 29% до 33,577 млрд руб., EBITDA снизился на 17% до 7, 652 млрд руб. С учетом неденежного списания, совокупная чистая прибыль в первом полугодии снизилась на 51,2% и составила 3, 039 млрд руб., без учета этого расхода — снижение составило 24%.

Mail.Ru Group повысила свои финансовые прогнозы на 2018 год. «Ожидаем, что выручка в 2018 году увеличится по сравнению с 2017 годом не на 23–28%, как мы говорили ранее, а на 26%-30%, и составит от 71,7 до 73,9 млрд руб», — говорится в сообщении компании.

Выручка от соцсети «ВКонтакте» увеличилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4,364 млрд руб. Выручка от MMO-игр выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38%, составив 5,325 млрд руб. Онлайн-реклама во втором квартале 2018 года принесла компании Mail.Ru Group 7,3 млрд руб., что на 37% выше аналогичного показателя прошлого года.

Самым быстрорастущим сегментом рекламы стали мобильные промопосты в соцсетях, в том числе видеопосты, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Выручка от мобильной рекламы выросла до 64% от общей рекламной выручки от социальных сетей.