СМИ сообщили о договоренности Ким Чен Ына и Трампа о новой встрече

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились провести новую встречу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, второй саммит и переговоры лидеров США и КНДР дали возможность «развивать двусторонние отношения с учетом интересов двух народов и вносить вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире».

ЦТАК сообщает, что Трамп и Ким Чен Ын договорились продолжать тесное сотрудничество «в целях достижения прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова и развития двусторонних отношений, а также для продолжения продуктивного диалога для решения проблем, возникших на саммите в Ханое».

Трамп выразил благодарность Ким Чен Ыну за «активные усилия, предпринятые для того, чтобы саммит состоялся», после чего пообещал их новую встречу и попрощался, пишет агентство.