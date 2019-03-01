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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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СМИ сообщили о договоренности Ким Чен Ына и Трампа о новой встрече

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились провести новую встречу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как отмечает агентство, второй саммит и переговоры лидеров США и КНДР дали возможность «развивать двусторонние отношения с учетом интересов двух народов и вносить вклад в мир и безопасность на Корейском полуострове, в регионе и во всем мире».

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ЦТАК сообщает, что Трамп и Ким Чен Ын договорились продолжать тесное сотрудничество «в целях достижения прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова и развития двусторонних отношений, а также для продолжения продуктивного диалога для решения проблем, возникших на саммите в Ханое».

Трамп выразил благодарность Ким Чен Ыну за «активные усилия, предпринятые для того, чтобы саммит состоялся», после чего пообещал их новую встречу и попрощался, пишет агентство.

Второй в истории саммит лидеров КНДР и США завершился во вьетнамском Ханое 28 февраля. Стороны закончили встречу раньше запланированного времени, не придя к единому соглашению, и отменили ланч. Как заявил на пресс-конференции по итогам саммита Трамп, несмотря на крепкие отношения между США и КНДР «не было ничего хорошего, чтобы подписать».

Фотогалерея 
Как прошла вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

Позднее глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо заявил, что на переговорах Вашингтон потребовал от Пхеньяна выполнения еще одной, дополнительной меры в рамках денуклеаризации. В чем именно она заключалась, министр не уточнил. Среди других мер, предложенных на встрече во Вьетнаме — остановка производства ядерных материалов в Йонбене, и прекращение Северной Кореей ядерных и ракетных испытаний. Власти КНДР выразили готовность пойти на их исполнение в случае частичного снятия санкций Вашингтона.
Теги: Ким Чен Ын, Дональд Трамп, саммит
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