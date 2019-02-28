Ростуризм рекомендовал уточнять информацию о рейсах в Юго-Восточную Азию

В связи с закрытием воздушного пространства над Пакистаном рейсы в азиатские страны выполняются по альтернативным маршрутам через Китай, Оман и Иран, продолжительность полетов увеличена в среднем на 1,5–2 часа. Об этом говорится в сообщении на сайте Ростуризма.

Уточняется, что задержанные 27 февраля рейсы вылетели в пункты назначения и доставили туристов к месту отдыха. «На период ожидания в соответствии с законодательством РФ пассажирам было предложено размещение в отелях и питание», — отмечается в сообщении ведомства.

Туристам рекомендуется узнавать актуальную информацию о времени вылета рейсов у туристических операторов и авиакомпаний.

Ранее из-за обострения конфликта между Индией и Пакистаном несколько российских авиакомпаний были вынуждены скорректировать свои маршруты. МИД посоветовал туристам воздержаться от посещения районов на границах двух стран. Росавиация не рекомендует полеты над Индией, Пакистаном и Афганистаном.