Дополнительные выплаты малообеспеченные пенсионеры получат до 1 июля

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает, что законопроект о дополнительных выплатах малообеспеченным пенсионерам будет принят Госдумой в весеннюю сессию. Первую доплату пенсионеры получат до 1 июля, сообщается на сайте правительства.

«Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — заключил Медведев.

Соответствующий законопроект подготовлен во исполнение поручения президента России по итогам послания Федеральному собранию.

В настоящий момент закон предусматривает, что неработающие пенсионеры должны получать не меньше прожиточного минимума, однако зачастую это достигается за счет индексаций и надбавок, отметил Медведев. Законопроект предлагает за счет дополнительных социальных выплат довести пенсии до уровня прожиточного минимума и только потом ее индексировать. Таким образом, пенсии будут ежегодно выше прожиточного минимума.