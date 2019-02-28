В Египте назвали причину крушения локомотива на вокзале Каира

Ссора машинистов двух тепловозов стала причиной крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате чего произошел крупный пожар и погибло минимум 20 человек и пострадало порядка 50 человек. Об этом рассказал генеральный прокурор Египта Набиль Садек, сообщает газета Al-Ahram.

Представитель надзорного ведомства пояснил, что машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину тепловоза для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, который преградил ему дорогу. Однако, когда железнодорожник покинул свою кабину, водитель другого тепловоза дал задний ход, чтобы избежать разбирательства. В этот момент локомотив, оказавшийся без машиниста, начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала Каира, отмечает издание.

Взрыв на железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире произошел 27 февраля после того, как поезд на большой скорости врезался в платформу. По данным Sky News Arabia, у поезда взорвался топливный бак, из-за чего произошел сильный пожар.

Пресс-атташе посольства России в Египте Федор Замуруев сообщил РБК, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси в связи со случившимся.