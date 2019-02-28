В Египте назвали причину крушения локомотива на вокзале Каира

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,79 0,09 EUR Бирж. 74,77 -0,07 Brent 66,41 1,82% USD Нал. 66,65 65,24 EUR Нал. 75,76 74,24 USD ЦБ 65,76 0,14 EUR ЦБ 74,82 0,34 EUR/USD 1,1370 -0,0022 BTC/USD Бирж. 3 909,30 7,80 IMOEX 2 490,65 -0,14% RTSI 1 191,01 -0,17% DJIA 25 985,16 -0,28% Nasdaq 7 554,51 0,07%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 65,76 (+0,14) Quote, 27 фев, 13:22
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 74,82 (+0,34) Quote, 27 фев, 13:22
Киев заявил о полученном преимуществе в рыболовстве на Азове Политика, 03:26 В Египте назвали причину крушения локомотива на вокзале Каира Общество, 03:25 Россия внесла на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции по Венесуэле Политика, 03:03 S7 Space подала в суд на РКК «Энергия» Бизнес, 02:40 Ракета «Союз» вывела на орбиту британские спутники связи OneWeb Технологии и медиа, 02:35 Американский эсминец «Дональд Кук» покинул порт Одессы Общество, 01:59 Дочка «Аэрофлота» ответила на просьбу Совфеда о полетах в Магадан Общество, 01:30 «Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании Спорт, 01:26 Норвежский фонд избавился от российских гособлигаций на $1 млрд Экономика, 01:16 В Гвиане состоялся отложенный старт «Союза» со спутниками OneWeb Технологии и медиа, 01:07 В Росгвардии ответили на сообщения о нарушениях безопасности в 4 музеях Общество, 01:07 Более половины американцев сочли Россию критической угрозой для США Общество, 00:44 Карасин указал на недружественные заявления из Тбилиси в адрес Москвы Политика, 00:20 Организаторы «Евровидения» прокомментировали отказ Украины от конкурса Общество, 00:13
Общество ,  
0 
В Египте назвали причину крушения локомотива на вокзале Каира

Ссора машинистов двух тепловозов стала причиной крушения локомотива на вокзале в Каире, в результате чего произошел крупный пожар и погибло минимум 20 человек и пострадало порядка 50 человек. Об этом рассказал генеральный прокурор Египта Набиль Садек, сообщает газета Al-Ahram.

Представитель надзорного ведомства пояснил, что машинист врезавшегося в отбойник локомотива покинул кабину тепловоза для того, чтобы выяснить отношения с машинистом другого тягача, который преградил ему дорогу. Однако, когда железнодорожник покинул свою кабину, водитель другого тепловоза дал задний ход, чтобы избежать разбирательства. В этот момент локомотив, оказавшийся без машиниста, начал набирать скорость и в итоге врезался в отбойник и пристройку основного здания центрального вокзала Каира, отмечает издание.

Взрыв на железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире произошел 27 февраля после того, как поезд на большой скорости врезался в платформу. По данным Sky News Arabia, у поезда взорвался топливный бак, из-за чего произошел сильный пожар.

Пресс-атташе посольства России в Египте Федор Замуруев сообщил РБК, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших нет. 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдельфаттаху ас-Сиси в связи со случившимся.

Теги: Египет, Каир, крушение поезда
Материалы по теме
Момент взрыва на вокзале в Каире попал на видео
Общество
Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter