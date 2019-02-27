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Россияне не пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Согласно предварительным данным, россиян нет среди жертв пожара на вокзале в Каире, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Египте Федор Замуруев.

«По предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших при пожаре в Каире нет», — сказал он.

Видео: РБК

При этом Замуруев отметил, что посольство продолжает следить за развитием ситуации и будет получать новую информацию по происшествию.

27 февраля в Каире поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес», после чего произошел взрыв. Начавшийся пожар перекинулся на одно из зданий вокзала. По словам источников в Минтрансе Египта, машинист не справился с управлением. Местные СМИ сообщают о 20 погибших и 50 пострадавших. Здание вокзала оцепили, движение поездов приостановлено.

Теги: Египет, Каир, Россияне, взрыв
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