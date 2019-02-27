Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Путин выразил соболезнования Египту после взрыва на вокзале в Каире

Президент Владимир Путин направил египетскому коллеге Абдельфаттаху ас-Сиси телеграмму с соболезнованиями после взрыва на вокзале в Каире. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий железнодорожной катастрофы. <...> В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — говорится в телеграмме.

27 февраля в Каире поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес», после чего произошел взрыв и начался пожар. По данным источников местного издания Shorouk News в Минтрансе Египта, машинист не справился с управлением. Сообщалось о как минимум 20 погибших и примерно 50 пострадавших.