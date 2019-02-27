Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Пассажирский поезд вышел из депо и на большой скорости врезался в крытую платформу, после чего произошел взрыв. По различным данным, жертвами происшествия стали от семи до 24 человек, еще 50 пострадали

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес» в столице Египта Каире. После столкновения произошел взрыв, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, взорвался топливный бак, находившийся в локомотиве, что спровоцировало сильный пожар. Огонь сразу же перекинулся на одно из зданий вокзала. Канал также показал кадры с места ЧП. На них видно, как на платформе работают спасатели, они тушат пожар и выносят пострадавших на носилках к машинам скорой помощи.​

Очевидцы случившегося рассказали Reuters, что они видели, как поезд на скорости приближался к вокзалу. «Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался», — отметил очевидец.

Источники местного интернет-издания Shorouk News в Минтрансе Египта уточняют, что авария произошла из-за того, что машинист поезда по какой-то причине мог не справиться с управлением.

По данным Sky News, который ссылается на источники в медицинских кругах, погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 ранены. Shorouk News со ссылкой на источники также указывает, что при пожаре могли погибнуть 24 человека, еще около 50 пострадали.​ Reuters в свою очередь сообщает о 20 погибших и 40 раненых.