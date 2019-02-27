Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире

Поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес» в столице Египта Каире. После столкновения произошел взрыв, сообщает Sky News Arabia.
По данным телеканала, взорвался топливный бак, находившийся в локомотиве, что спровоцировало сильный пожар. Огонь сразу же перекинулся на одно из зданий вокзала. Канал также показал кадры с места ЧП. На них видно, как на платформе работают спасатели, они тушат пожар и выносят пострадавших на носилках к машинам скорой помощи.
Очевидцы случившегося рассказали Reuters, что они видели, как поезд на скорости приближался к вокзалу. «Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался», — отметил очевидец.
Источники местного интернет-издания Shorouk News в Минтрансе Египта уточняют, что авария произошла из-за того, что машинист поезда по какой-то причине мог не справиться с управлением.
По данным Sky News, который ссылается на источники в медицинских кругах, погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 ранены. Shorouk News со ссылкой на источники также указывает, что при пожаре могли погибнуть 24 человека, еще около 50 пострадали. Reuters в свою очередь сообщает о 20 погибших и 40 раненых.