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Десятки человек погибли и пострадали при взрыве на вокзале в Каире
Пассажирский поезд вышел из депо и на большой скорости врезался в крытую платформу, после чего произошел взрыв. По различным данным, жертвами происшествия стали от семи до 24 человек, еще 50 пострадали
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Поезд на большой скорости врезался в платформу центрального железнодорожного вокзала «Рамзес» в столице Египта Каире. После столкновения произошел взрыв, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, взорвался топливный бак, находившийся в локомотиве, что спровоцировало сильный пожар. Огонь сразу же перекинулся на одно из зданий вокзала. Канал также показал кадры с места ЧП. На них видно, как на платформе работают спасатели, они тушат пожар и выносят пострадавших на носилках к машинам скорой помощи.​

Очевидцы случившегося рассказали Reuters, что они видели, как поезд на скорости приближался к вокзалу. «Все начали бегать, много людей погибли после того, как локомотив взорвался», — отметил очевидец.

Источники местного интернет-издания Shorouk News в Минтрансе Египта уточняют, что авария произошла из-за того, что машинист поезда по какой-то причине мог не справиться с управлением.

По данным Sky News, который ссылается на источники в медицинских кругах, погибли по меньшей мере 20 человек, более 50 ранены. Shorouk News со ссылкой на источники также указывает, что при пожаре могли погибнуть 24 человека, еще около 50 пострадали.​ Reuters в свою очередь сообщает о 20 погибших и 40 раненых.

«Посольство продолжает следить за ситуацией и проверяет информацию о наличии россиян среди погибших или пострадавших», — сообщили РБК в посольстве России в Каире.

Сейчас здание вокзала эвакуировано и оцеплено, движение поездов приостановили. К месту происшествия приехал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Он пообещал начать расследование и выяснить все обстоятельства пожара на вокзале. После этого генпрокурор поручил начать работу над инцидентом.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина
Теги: Каир, Египет, погибшие, Пожар, взрыв
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