Момент взрыва на вокзале в Каире попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на вокзале в столице Египта. Кадры с камер наблюдения опубликовало издание Daily Mail.

Видео: dailymail.co.uk

На кадрах с одной камеры видно, как поезд на большой скорости врезается в платформу, после чего последовал взрыв. На записи с другой камеры люди отбегают от платформы, после чего ее охватывает огонь.

Взрыв на железнодорожном вокзале «Рамзес» в Каире произошел ранее 27 февраля после того, как поезд на большой скорости врезался в платформу. По данным Sky News Arabia, у поезда взорвался топливный бак, что спровоцировало сильный пожар. Местное издание Shorouk News утверждало, что машинист поезда мог не справиться с управлением. Сообщалось о не менее чем 20 погибших, еще несколько десятков человек ранены.