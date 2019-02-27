Голикова заявила о повышении возраста рождения первого ребенка

Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это означает, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — сказала она.

По словам Голиковой, в 2000-х годах 60% россиянок рожали первых детей до 25 лет. В 2017 году в этом возрасте дети появились у 45%.

Ранее в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщили, что ​средний возраст женщины в России на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 года.