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Голикова заявила о повышении возраста рождения первого ребенка

Большинство россиянок рожают первенца в возрасте 26–35 лет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Возрастная граница первых рождений сдвинулась в возрасте от 26 до 35 лет, а это означает, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — сказала она.

По словам Голиковой, в 2000-х годах 60% россиянок рожали первых детей до 25 лет. В 2017 году в этом возрасте дети появились у 45%.

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Год со знаком минус: почему впервые за 10 лет сократится население России

Ранее в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС сообщили, что ​средний возраст женщины в России на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 года. 

В конце прошлого года Росстат подсчитал, что уровень рождаемости за десять месяцев снизился на 5,2% по сравнению с показателями 2017 года. Согласно данным ведомства, с января по сентябрь этого года родились 1,21 млн человек, тогда как за аналогичный период 2017 года родились 1,27 млн человек.

Теги: рождаемость, женщины, возраст
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