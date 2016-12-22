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Средний возраст россиянок при рождении первенца увеличился до 28,5 лет
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Средний возраст россиянок при рождении первенца увеличился до 28,5 лет
Общество, 01:57
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Средний возраст россиянок при рождении первенца увеличился до 28,5 лет

Средний возраст женщины в России на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 лет, говорится в бюллетене (*pdf) Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

«Средний возраст матери при рождении первенца продолжает медленно расти и в 2017 г. он составил 28,5 лет», — сообщают авторы исследования. Они отметили, что за девять месяцев 2018-го родилось на 62 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Настоящий негативный тренд в отношении числа рождений почти полностью определяется возрастной структурой населения», — заявили в РАНХиГС, отметив, что данные 2018-го пока не позволяют оценить, как возраст населения повлиял на показатели рождаемости.

В январе газета «Известия» со ссылкой на исследование Росстата писала, что средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в России вырос до 26 лет. При этом в 1995-1999 первенца рожали в среднем в 20,9 лет.



 

Теги: возраст , россиянки
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