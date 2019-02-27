Путин поручил освободить от НДФЛ земских учителей и докторов

Участники программ «Земской доктор» и «Земской учитель» не должны платить НДФЛ с единовременной выплаты, которую они получают. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с правительством. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

Путин пояснил, что раньше «Земской доктор» финансировался из Федерального фонда медицинского страхования, и из выплат по программе не вычитался НДФЛ. Теперь НДФЛ необходимо платить, так как финансирование программы идет из федерального бюджета.

«Зачем мы это делаем? <...> Люди чистыми должны получать эти деньги. Либо нужно добавлять [средств] на объем НДФЛ, либо просто освободить от выплаты этого налога», — сказал президент.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов согласился с мнением Путина и подтвердил, что льгота по НДФЛ будет распространяться и на врачей, и на учителей.