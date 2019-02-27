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В Сети появилось видео заноса самолета на ВПП в Шереметьево

Опубликовано видео заноса на взлетно-посадочной полосе (ВПП) бизнес-джета Gulfstream, прилетевшего из Баку в московский аэропорт Шереметьево.

Видео: @bazabazon / Telegram

На кадрах видно, как самолет занесло во время посадки на скользкой ВПП, он резко развернулся и начал дрифтовать, после чего остановился.

Ранее СК опубликовал видео с места эвакуации бизнес-джета, где видно, как люди в спецодежде и пожарной форме вытаскивают самолет из грязи.

Самолет бизнес-класса Gulfstream, выполнявший рейс Баку — Москва, 26 февраля выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. На борту были два пилота и три пассажира. В результате инцидента никто не пострадал. Самолет получил значительные повреждения. По данным источника ТАСС в экстренных службах, у него надломилась стойка шасси.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Теги: видео, занос, Самолет, Шереметьево, взлетно-посадочная полоса
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