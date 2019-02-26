СК опубликовал видео с места ЧП с бизнес-джетом в Шереметьево

СК опубликовал видео с места ЧП с бизнес-джетом в Шереметьево

Следственный комитет опубликовал видео с места эвакуации бизнес-джета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как люди в спецодежде и пожарной форме вытаскивают самолет из грязи.

Видео: СК РФ

Самолет Gulfstream, прилетевший из Баку, выкатился за пределы ВПП днем 26 февраля. На борту были три пассажира и пять членов экипажа, они не пострадали.

Как ранее сообщил СК, самолет получил существенные повреждения. По данным источника ТАСС, при посадке у него надломилась стойка шасси. По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.