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СК опубликовал видео с места ЧП с бизнес-джетом в Шереметьево

Следственный комитет опубликовал видео с места эвакуации бизнес-джета, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево. На кадрах видно, как люди в спецодежде и пожарной форме вытаскивают самолет из грязи.

Видео: СК РФ

Самолет Gulfstream, прилетевший из Баку, выкатился за пределы ВПП днем 26 февраля. На борту были три пассажира и пять членов экипажа, они не пострадали.

Как ранее сообщил СК, самолет получил существенные повреждения. По данным источника ТАСС, при посадке у него надломилась стойка шасси. По факту произошедшего возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Общество
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

Из-за инцидента «Аэрофлот» отменил и перенес некоторые рейсы. Как сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево, на время эвакуации в аэропорту закрыли одну из двух ВПП.

Позднее в пресс-службе аэропорта добавили, что Шереметьево работает с двумя взлетными полосами в штатном режиме.

Теги: Шереметьево, Самолет, Следственный комитет
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