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В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Шереметьево самолет бизнес-класса выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Самолет Gulfstream (рейс Баку — Москва) после приземления при рулении к месту посадки выкатился за пределы ВПП. На борту два пилота и три пассажира. Все пассажиры и экипаж в полном порядке», — пояснили в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, при посадке у самолета надломилась стойка шасси. Из-за аварийной ситуации в аэропорту для посадки и вылета самолетов задействована одна полоса, уточнило агентство. По словам представителя Шереметьево, которые приводит «РИА Новости», аэропорт работает в штатном режиме.

20 февраля в аэропорту Внуково частный самолет Bombardier при взлете не выполнил команду диспетчера и «подрезал» заходивший на посадку Boeing авиакомпании Utair. После срабатывания наземной системы предупреждения об опасных сближениях диспетчерам удалось предотвратить столкновение самолетов.
 

Теги: Самолет, Аэропорт, ВПП
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