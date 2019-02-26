СК сообщил о повреждениях у выкатившегося с полосы в Шереметьево самолета

СК сообщил о повреждениях у выкатившегося с полосы в Шереметьево самолета

Самолет бизнес-класса, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, получил существенные повреждения, сообщает Следственный комитет. Характер повреждений не уточняется.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Бизнес джет Gulfstream, выполнявший рейс Баку — Москва, выкатился за пределы ВПП 26 февраля в 13 часов. На борту были три пассажира и два члена экипажа, они не пострадали.

Как сообщил источник ТАСС, у самолета при посадке надломилась стойка шасси. Также собеседник рассказал, что в аэропорту из-за аварийной ситуации для посадки и вылета самолетов была задействована одна полоса. При этом представитель Шереметьево сообщил «РИА Новости», что аэропорт работал в штатном режиме.