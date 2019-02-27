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Конфликт в Азовском море ,  
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СК возбудил дело против следователя СБУ и зампрокурора Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело против старшего следователя СБУ в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко за попытку привлечь к ответственности российских военных за их действия в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, дело завели по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Данное преступление наказывается тюремным заключением на срок до семи лет.

Отмечается, что Губский «при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семь заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих», которые принимали участие в операции по задержанию украинских военных, нарушивших границу. Обвинения российских военных были согласованы Мрочко.

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25 ноября 2018 года военнослужащие ВМС Украины на трех судах вошли в территориальные воды России в районе Керченского пролива, после чего их задержали пограничники. По утверждению ФСБ, моряки не реагировали на требование остановиться.

Позднее находившихся на борту 24 украинцев арестовали по обвинению в нарушении границы (ст. 322 УК РФ). Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов.

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СК завел дело после пожара на двух судах в Керченском проливе

25 февраля стало известно, что СБУ возбудила уголовные дела в отношении семи российских военных по подозрению в ведении агрессивной войны во время инцидента в Черном море — ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Теги: СК России, уголовное дело, следователь, СБУ, прокурор, Украина
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