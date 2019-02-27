СК возбудил дело против следователя СБУ и зампрокурора Украины

Следственный комитет возбудил уголовное дело против старшего следователя СБУ в Одесской области Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко за попытку привлечь к ответственности российских военных за их действия в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, дело завели по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела). Данное преступление наказывается тюремным заключением на срок до семи лет.

Отмечается, что Губский «при отсутствии каких-либо доказательств привлек к уголовной ответственности семь заведомо невиновных граждан Российской Федерации из числа военнослужащих», которые принимали участие в операции по задержанию украинских военных, нарушивших границу. Обвинения российских военных были согласованы Мрочко.

25 ноября 2018 года военнослужащие ВМС Украины на трех судах вошли в территориальные воды России в районе Керченского пролива, после чего их задержали пограничники. По утверждению ФСБ, моряки не реагировали на требование остановиться.