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Война в Сирии ,  
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Россия и Сирия потребовали от США вывести военных из Сирии

Россия и Сирия призывают США вывести с сирийской территории свои военные формирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление межведомственных координационных штабов двух стран по ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

«Призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны», — говорится в заявлении.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя призвал эвакуировать людей из лагеря «Эр-Рукбан». По его словам, всех желающих нужно эвакуировать в те районы, в которые они сами захотят перебраться.

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19 февраля власти Сирии при содействии российской стороны открыли два гуманитарных коридора для выхода беженцев из «Эр-Рукбана». Гуманитарные коридоры были открыты в населенных пунктах Джлеб и Джебель эль-Гураб, где оборудовали пункты пропуска для безопасного выхода сирийских беженцев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что в районе базы США Эт-Танф, в зону ответственности которой входит «Эр-Рукбан», имеет место «неприкрытая оккупация» территории суверенного государства. По ее словам, в установленной американцами 55-километровой зоне нашли «тихую гавань» боевики. Buzz Feed в декабре писал, что американские войска, которые должны покинуть Сирию, будут выведены и с базы Эт-Танф.

Теги: Сирия, Америка, беженцы
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