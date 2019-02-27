Россия и Сирия потребовали от США вывести военных из Сирии

Россия и Сирия призывают США вывести с сирийской территории свои военные формирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление межведомственных координационных штабов двух стран по ситуации в лагере беженцев «Эр-Рукбан».

«Призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны», — говорится в заявлении.

Накануне постпред России при ООН Василий Небензя призвал эвакуировать людей из лагеря «Эр-Рукбан». По его словам, всех желающих нужно эвакуировать в те районы, в которые они сами захотят перебраться.

19 февраля власти Сирии при содействии российской стороны открыли два гуманитарных коридора для выхода беженцев из «Эр-Рукбана». Гуманитарные коридоры были открыты в населенных пунктах Джлеб и Джебель эль-Гураб, где оборудовали пункты пропуска для безопасного выхода сирийских беженцев.