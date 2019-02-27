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Война в Сирии ,  
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Небензя попросил не мешкать в вопросе эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил о необходимости эвакуации людей из сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» вместо траты времени на планирование гуманитарных конвоев, передает ТАСС.

По его словам, Россия предлагает выход из сложившейся ситуации с лагерем «Эр-Рукбан», заключающийся в эвакуации всех желающих в те районы, в которые они сами захотят перебраться.

«Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии», — подчеркнул дипломат.

Политика
Минобороны заявило об удержании сирийских беженцев в лагере «Эр-Рукбан»

Кроме того, Небензя сообщил, что проведенные сотрудниками ООН в лагере опросы показали, что 95% находящихся там беженцев хотят покинуть его.

​15 февраля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ​подавляющее большинство сирийских беженцев насильно удерживается «поддерживаемыми США формированиями боевиков» в лагере «Эр-Рукбан».

По его словам, беженцы «ничего не знают о возможности безопасно вернуться в места прежнего проживания». Он призвал американское командование и «лидеров незаконных вооруженных формирований» перестать насильно удерживать в лагере «по крайней мере женщин и детей, наиболее страдающих от холода, болезней и недоедания».

Политика
Минобороны сообщило о подконтрольных США боевиках в сирийском Эр-Рукбане

19 февраля власти Сирии при содействии России открыли ​два гуманитарных коридора для выхода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан» на границе зоны, оккупированной США. Гуманитарные коридоры были открыты в населенных пунктах Джлеб и Джебель эль-Гураб, где оборудовали пункты пропуска для добровольного беспрепятственного и безопасного выхода сирийских беженцев в места избранного проживания.

Лагерь «Эр-Рукбан» расположен на юго-востоке провинции Хомс, сейчас он входит в 55-километровую зону ответственности американской военной базы в Эт-Танфе.

Теги: беженцы, Сирия, эвакуация, лагерь беженцев, Василий Небензя, ООН
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