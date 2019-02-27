Небензя попросил не мешкать в вопросе эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана»

Небензя попросил не мешкать в вопросе эвакуации беженцев из «Эр-Рукбана»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил о необходимости эвакуации людей из сирийского лагеря беженцев «Эр-Рукбан» вместо траты времени на планирование гуманитарных конвоев, передает ТАСС.

По его словам, Россия предлагает выход из сложившейся ситуации с лагерем «Эр-Рукбан», заключающийся в эвакуации всех желающих в те районы, в которые они сами захотят перебраться.

«Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Небензя сообщил, что проведенные сотрудниками ООН в лагере опросы показали, что 95% находящихся там беженцев хотят покинуть его.