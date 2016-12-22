МИД назвал «неприкрытой оккупацией» действия США в Эт-Танфе

На юге Сирии в районе Эт-Танфа имеет место «неприкрытая оккупация» силами США территории суверенного государства, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Брифинг транслируется в Facebook ведомства.

По ее словам, боевики нашли в установленной американцами 55-километровой зоне «тихую гавань» и вымогают у местных жителей, которые хотят ее покинуть, по $2 тыс. с человека.

В начале июня вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявлял, что присутствие военнослужащих Соединенных Штатов в Сирии является незаконным, и американцы должны покинуть военную базу, созданную в городе Эт-Танф.

В конце 2017 года глава Генштаба России Валерий Герасимов говорил, что на американской базе в Эт-Танфе располагаются отряды боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», которые проходят там подготовку. В пресс-службе возглавляемой США коалиции РБК опровергли это заявление.