Россия обвинила США в «убийстве» проекта заявления по Венесуэле в ООН

Россия обвинила США в «убийстве» проекта заявления по Венесуэле в ООН

США «убили» российский проект заявления по Венесуэле осуждающими правительство Николаса Мадуро правками, продемонстрировав двойные стандарты. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. «Пока мы с вами заседали, делегация США уже успела «убить» наш проект заявления», — заявил дипломат.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее объявил, что Москва предложила вариант совместного заявления по Венесуэле, аналогичный американскому заявлению по Гаити. В данном проекте, который находится в распоряжении ТАСС, предлагалось выразить общее беспокойство гибелью мирных жителей в Венесуэле и заявить о готовности Совета Безопасности сотрудничать с народом и официальным правительством.

На заседании Совбеза Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле является смена власти в латиноамериканской стране. ​По его словам, Вашингтон вместо того, чтобы заботиться о народе, пытается вмешаться во внутренние дела страны.