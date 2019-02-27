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Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Россия обвинила США в «убийстве» проекта заявления по Венесуэле в ООН

США «убили» российский проект заявления по Венесуэле осуждающими правительство Николаса Мадуро правками, продемонстрировав двойные стандарты. Об этом заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. «Пока мы с вами заседали, делегация США уже успела «убить» наш проект заявления», — заявил дипломат.

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Небензя заявил об ограбивших венесуэльцев на $30 млрд США и Британии

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее объявил, что Москва предложила вариант совместного заявления по Венесуэле, аналогичный американскому заявлению по Гаити. В данном проекте, который находится в распоряжении ТАСС, предлагалось выразить общее беспокойство гибелью мирных жителей в Венесуэле и заявить о готовности Совета Безопасности сотрудничать с народом и официальным правительством.

На заседании Совбеза Небензя заявил, что единственной целью США в Венесуэле является смена власти в латиноамериканской стране. ​По его словам, Вашингтон вместо того, чтобы заботиться о народе, пытается вмешаться во внутренние дела страны.

Политика
Патрушев заявил о подготовке США военного вторжения в Венесуэлу

Ситуация в Венесуэле обострилась после инаугурации президента Николаса Мадуро 10 января. В 2018 году он победил на выборах, однако местная оппозиция и западные страны итоги голосования не признали. В связи с этим в январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом и пообещал провести досрочные выборы. Его поддержали США, Канада, почти все страны ЕС и латиноамериканские государства.

Фотогалерея 
Протесты в Венесуэле после попытки госпереворота. Фоторепортаж

Теги: дипломат, СБ ООН, Венесуэла, заявление
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