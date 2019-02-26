«Аэрофлот» изменил расписание из-за выкатывания самолета в Шереметьево

«Аэрофлот» отменил 15 парных и перенес еще ряд рейсов из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы самолета в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 26 февраля», — говорится в сообщении. Компания также изменит время отправления десяти рейсов из Москвы, около 30 — в Шереметьево. Четыре рейса из Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Казани приземлятся в Домодедово.

Бизнес-джет из Баку выкатился за пределы ВПП Шереметьево днем 26 февраля. На борту находились три пассажира и два члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщили в СК, самолет получил существенные повреждения, их характер не уточняется. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).