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Tesla $450 (+52,38%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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«Аэрофлот» изменил расписание из-за выкатывания самолета в Шереметьево

«Аэрофлот» отменил 15 парных и перенес еще ряд рейсов из-за выкатившегося со взлетно-посадочной полосы самолета в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево из-за выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group «Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание 26 февраля», — говорится в сообщении. Компания также изменит время отправления десяти рейсов из Москвы, около 30 — в Шереметьево. Четыре рейса из Нижнего Новгорода, Омска, Новосибирска, Казани приземлятся в Домодедово.

Общество
В Шереметьево бизнес-джет выкатился за пределы ВПП

Бизнес-джет из Баку выкатился за пределы ВПП Шереметьево днем 26 февраля. На борту находились три пассажира и два члена экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщили в СК, самолет получил существенные повреждения, их характер не уточняется. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Теги: «Аэрофлот», Шереметьево, рейсы
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