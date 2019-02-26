Общество , 02:23
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Гражданская гвардия Испании подтвердила посольству факт смерти Малашенко
Гражданская гвардия Испании подтвердила российскому посольству в Мадриде факт смерти одного из основателей НТВ Игоря Малашенко. Об этом РБК сообщили в российской дипмиссии.
«Отделение Гражданской гвардии Испании в городе Альхесирас подтвердило факт смерти российского гражданина Малашенко», — говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что сейчас испанские правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств смерти россиянина.