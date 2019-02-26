Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,73 0,24 EUR Бирж. 74,69 0,28 Brent 65,18 -0,81% USD Нал. 66,16 65,31 EUR Нал. 75,14 74,22 USD ЦБ 65,62 0,36 EUR ЦБ 74,49 0,40 EUR/USD 1,1365 0,0001 BTC/USD Бирж. 3 918,00 -5,70 IMOEX 2 484,11 -0,42% RTSI 1 190,62 -0,91% DJIA 26 091,95 0,23% Nasdaq 7 554,46 0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+54,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Target $79 (+8,23%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Tesla $450 (+54,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,62 (+0,36) Quote, 12:33
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 74,49 (+0,4) Quote, 12:33
Синод РПЦ сменил наместника Троице-Сергиевой лавры Общество, 17:27 Порошенко потребовал проверить данные о коррупции в оборонном комплексе Политика, 17:21 Как создавались интерьеры королевского дворца в «Фаворитке» Стиль, 17:19 «Интер» показал специальную форму для миланского дерби Спорт, 17:19 Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян Финансы, 17:14 РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления Общество, 17:08 «Роскосмос» объявил о планах запустить к МКС семь кораблей в 2019 году Технологии и медиа, 17:06 Офицер ФСБ и сотрудник «Касперского» получили 22 и 14 года за госизмену Общество, 17:05 Умер исполнитель главной роли в фильме «Следопыт» Общество, 16:59 Силовики провели обыски у бывшего премьера Карачаево-Черкесии Общество, 16:51 «Газпром» заявил о планах сохранить 35% европейского рынка газа Бизнес, 16:51 Пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы умер в больнице Общество, 16:50 Дарите то, что любите: как будто выбирали для себя РБК и BMW, 16:42 СК сообщил о повреждениях у выкатившегося с полосы в Шереметьево самолета Общество, 16:41
Финансы ,  
0 
Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая этого года и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России.

Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14–15 февраля в Сочи.

Экономика
Голикова назвала самый бедный регион России

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова после встречи Дмитрия Медведева с главами регионов 15 февраля заявила, что в ходе разговора поднималась тема структуры доходов, а именно — на какую часть доходов необходимо воздействовать, чтобы сократить показатель бедности в два раза.

Она отметила, что за последний год серьезно упали доходы от предпринимательской деятельности и очень высокими остались другие доходы, в том числе доходы теневой экономики.

Политика
Медведев призвал создать социальный портрет бедности

«Очевидно, что все регионы индивидуальны, к каждому региону с точки зрения структуры доходов населения придется применять разные подходы», — подчеркнула она, добавив, что в правительстве намерены справиться с этой задачей с помощью ​индивидуального портрета бедности, который появится после проведения восьми пилотных проектов в регионах страны.

В майском указе 2018 года президент России Владимир Путин поставил задачу добиться снижения уровня бедности в два раза к 2024 году.

Экономика
МЭР увидело сокращение разрыва между богатыми и бедными

В восьми регионах страны​ с декабря 2018 года Минтруд запустил пилотные проекты по персонифицированному выявлению семей с низким уровнем доходов, которые планируют развернуть по всей России.​

В конце января 2019 года стало известно, что Росстат намерен расширить выборку исследования уровня бедности категорией «мать с детьми до шести лет».

Теги: Дмитрий Медведев, поручение, разработка, увеличение, доходы, анализ
Материалы по теме
В Госдуме подготовят законопроект о ликвидации «зарплатного рабства»
Финансы
Куратор доходов населения в Минтруда покинула министерство
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter