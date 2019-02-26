Медведев поручил до 1 мая разработать меры по увеличению доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил руководителям регионов проанализировать структуру доходов россиян и предложить меры по их увеличению. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Глава правительства подчеркнул, что задачу нужно выполнить до 1 мая этого года и предоставить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития России.

Распоряжение Медведев дал по итогам форума, который прошел 14–15 февраля в Сочи.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова после встречи Дмитрия Медведева с главами регионов 15 февраля заявила, что в ходе разговора поднималась тема структуры доходов, а именно — на какую часть доходов необходимо воздействовать, чтобы сократить показатель бедности в два раза.