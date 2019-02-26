Партнер Baring Vostok назвал заявителя одним из лучших банкиров России

Абгарян указал, что дело представляет собой коммерческий спор и должно разбираться в арбитражном суде. Также он напомнил о запрете арестовывать фигурантов по делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности и о позиции на этот счет, которую Владимир Путин высказал в своем послании федеральному собранию: «Наш президент еще раз однозначно, публично и четко об этом сказал».

В послании к Федеральному собранию Путин заявил, что «добросовестный бизнес не должен ходить под статьей, чувствовать риск уголовного или административного наказания». Президент отметил, что 45% уголовных дел против предпринимателей прекращаю​тся до того, как доходят до суда.

Ваган Абгарян подчеркнул, что его влияние на принятие решений в банке «Восточный» было ограничено. «У меня складывается ощущение, что потерпевший и не собирался меня обвинять, но юристы и прочие советчики ему подсказали», — добавил он.

Помимо Абгаряна, по делу проходят основатель Baring Vostok Майкл Калви, гендиректор «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, партнер Baring Vostok Филипп Дельпаль, советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин.

Как считает следствие, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у «Первого коллекторского бюро» в счет долга на сумму 3 млрд руб. При этом, по версии СК, реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. руб.

Фигурантов дела задержали 15 февраля в Москве, суд арестовал их до 13 апреля. Никто из них не признает вину, Baring Vostok связал дело с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — Шерзод Юсупов.