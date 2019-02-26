Партнер Baring Vostok назвал заявителя одним из лучших банкиров России

Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok Ваган Абгарян, который проходит по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., назвал акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, обратившегося в ФСБ с просьбой о возбуждении уголовного дела, одним из лучших банкиров России. Об этом он заявил на заседании в Мосгорсуде, сообщает корреспондент РБК.
«Ввести его [Юсупова] в заблуждение очень непросто. Говорить, что я ввел в заблуждение Шерзода — это как говорить, что ученик убедил учителя, что дважды два равно пять», — сказал Абгарян.
«В ситуации беспрецедентной международной изоляции нашей страны привлечение инвестиций — это практически подвиг. Это стратегическая задача, и у руководства Baring Vostok это прекрасно получалось. Сегодня, когда основные представители фонда находятся в заключении, общественный резонанс очень высок, и я даже боюсь предположить, как это может сказаться на инвестиционном климате», — заявил партнер Baring Vostok, выступая с заключительным словом.