УГМК опровергла информацию о взрыве на заводе «Святогор»

Информация о взрыве на заводе «Святогор» в городе Красногорске Свердловской области не соответствует действительности. Об этом сообщила представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина, передает «РИА Новости».

По словам Пелевиной, никакого взрыва на предприятии не было, завод работает в штатном режиме.

Ранее издание Ura.ru сообщило о взрыве в металлургическом цехе завода «Святогор» металлургического комплекса УГМК. При этом уточнялось, что в результате происшествия никто из рабочих не пострадал.

В октябре 2018 года на подконтрольном УГМК заводе «Электроцинк» во Владикавказе произошел пожар, площадь которого составила 4,5 тыс. кв. м. Во время тушения погиб один пожарный, двое пострадали. После аварии глава Владикавказа Махарбек Хадарцаев обратился к УГМК и потребовал закрыть предприятие. В декабре УГМК приняла решение о консервации завода. Он должен прекратить свою работу в апреле.