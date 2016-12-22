Работу цехов на меткомбинате в Казахстане остановили после пожара

Работа нескольких цехов на территории металлургического комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» в Казахстане остановлена после аварии на газопроводе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства по инвестициям и развитию республики.
Уточняется, что приостановлена работа конверторного цеха, цеха обжига известняка, всех прокатных цехов. По данным ведомства, из-за возгорания газопровода возле цеха обжига известняка оказались повреждены конструкции здания конвертерного цеха, машина непрерывной разливки заготовок, водоподготовка, сопутствующие трубопроводы и кабельная продукция. Для расследования аварии создана комиссия. В результате ЧП, по данным министерства, никто не пострадал.
Возгорание газопровода на территории комбината произошло вечером 10 ноября. Портал NUR.KZ передавал, что произошло факельное горение. На место прибыли пожарные, которые приступили к работам по охлаждению газопровода. Всего к тушению пожара были привлечены 41 человек и 10 единиц техники. По данным портала, за медицинской помощью обратились три человека, но отказались от госпитализации.
В сообщении на сайте «АрселорМиттал Темиртау» говорится, что экологического ущерба окружающей среде не нанесено. Принимаются меры для обеспечения работы комбината.
Металлургический комбинат «АрселорМиттал Темиртау» входит в состав зарегистрированного в Люксембурге сталелитейного концерна Arcelor-Mittal.