Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным спасателей, возгорание произошло в ТЦ «Зори Урала», который расположен по адресу ул. Карла Маркса, 164. В сообщении поясняют, что торговый центр был пристроен к жилому дому.

«Это именно тот дом, где ночью 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов», — пояснили в управлении.

Согласно сообщению, в торговом центре горели товары хозяйственного назначения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Тем не менее, внутри многоэтажки было задымление, из-за чего спасатели эвакуировали 61 жильца, включая 11 детей.