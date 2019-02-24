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Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным спасателей, возгорание произошло в ТЦ «Зори Урала», который расположен по адресу ул. Карла Маркса, 164. В сообщении поясняют, что торговый центр был пристроен к жилому дому.

«Это именно тот дом, где ночью 31 декабря 2018 года обрушился один из подъездов», — пояснили в управлении.

Экономика
На расселение дома в Магнитогорске из бюджета выделили 500 млн руб.

Согласно сообщению, в торговом центре горели товары хозяйственного назначения. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Тем не менее, внутри многоэтажки было задымление, из-за чего спасатели эвакуировали 61 жильца, включая 11 детей.

Местные власти выделили два автобуса для временного обогрева людей. После проветривания они вернулись в свои квартиры. Погибших и пострадавших нет.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

При обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, которое произошло 31 декабря 2018 года, погибли 39 человек. По данным следствия, причиной инцидента стал взрыв бытового газа.

Фотогалерея 
Взрыв газа в жилом доме Магнитогорска. Фоторепортаж

Теги: Магнитогорск, жильцы, обрушение дома, пожар, эвакуация
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