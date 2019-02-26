Внучка Данелии сообщила о выходе режиссера из искусственной комы

Врачи вывели из искусственной комы режиссера Георгия Данелию, рассказала РБК его внучка Маргарита Данелия.

«Он в сознании, состояние стабильное», — добавила она.

О госпитализации 88-летнего режиссера стало известно в ночь на 24 февраля. У Данелии началась тяжелая одышка, ему вызвали скорую помощь. По словам его супруги Галины Данелии, у режиссера воспаление легких. Вечером 24 февраля жена сообщила, что режиссер попал в реанимацию и что его ввели в искусственную кому.

Георгий Данелия — режиссер и автор сценария фильмов «Кин-дза-дза!», «Мимино», «Я шагаю по Москве».