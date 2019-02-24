СМИ сообщили о госпитализации режиссера Георгия Данелии

88-летний режиссер доставлен в одну из московских клиник. Врачи обнаружили у него проблемы с легкими, он отправлен в реанимацию

Георгий Данелия (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Режиссер Георгий Данелия госпитализирован. Об этом передает телеканад «Звезда» со ссылкой на его жену, Галину Юркову-Данелия. О госпитализации режиссера со ссылкой на источник также сообщает телеканал РЕН-ТВ.

По данным «Звезды», режиссер попал в реанимацию. Перед госпитализацией он почувствовал себя плохо, после чего к нему была вызвана скорая помощь. У режиссера была тяжелая одышка. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.

По предварительной информации, у Георгия Данелия обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной полости. РЕН ТВ отмечает, что ранее уже было известно о проблемах с легкими у режиссера.

Георгию Данелии — 88 лет. Он родился в 1930 году в Тбилиси. Среди его фильмов — «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза». В 2013 году он стал режиссером мультфильма «Ку! Кин-дза-дза», сделанного на основе оригинальной картины.