Супруга Данелии сообщила о состоянии режиссера после госпитализации

Режиссер Георгий Данелия был госпитализирован с воспалением легких. Об этом сообщила «РИА Новости» его супруга Галина Юркова-Данелия.

По ее словам, Георгий Данелия в настоящий момент находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

«Уже стабилизировали дыхание, уже немного легче. Положили только вчера», — отметила она.

В ночь на 24 февраля стало известно о госпитализации режиссера. По данным телеканала «Звезда», накануне он почувствовал себя плохо, после чего к нему была вызвана скорая помощь. У Данелии была тяжелая одышка. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.