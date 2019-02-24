Режиссера Георгия Данелию ввели в искусственную кому

Режиссер был госпитализирован в ночь на 24 февраля с воспалением легких. Сообщалось, что его состояние стабильно тяжелое

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Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации, медики ввели его в искусственную кому, сообщила РБК его жена Галина Данелия.

«Ему вентилируют легкие, для того чтобы стабилизировать давление. Находится он в одинаково тяжелом состоянии, но стабилизировали дыхание», — сказала она.

Супруга Данелии добавила, что, по словам медиков, его состояние тяжелое, но не безнадежное.

О госпитализации 88-летнего режиссера стало известно в ночь на 24 февраля. Он почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую помощь. У Данелии была тяжелая одышка. Позднее его супруга сообщила, что режиссера госпитализировали с воспалением легких, его состояние стабильно тяжелое. Данелии удалось стабилизировать дыхание, и ему стало немного легче, говорила она.