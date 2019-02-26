Порошенко перечислил «этапы подготовки» России к войне с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке к полномасштабной агрессии. Об этом он заявил на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины, передает телеканал «112».

Он подчеркнул, что Россия разворачивает военные соединения недалеко от границ с Украиной.

«Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма», — уточнил он.

Петр Порошенко перечислил «этапы российской подготовки». Так, по его словам, на западном направлении Россия подтягивает две общевойсковые армии, танковую армию, армейский корпус, армию ВВС и ПВО. На юго-западном направлении — два армейских корпуса на территориях Донбасса. Порошенко также отметил милитаризацию Черного моря и Крыма.​ При этом Порошенко уверен, что Россия намерена изменить политический ландшафт всей Европы, а не только Украины.