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Политика ,  
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Порошенко перечислил «этапы подготовки» России к войне с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в подготовке к полномасштабной агрессии. Об этом он заявил на открытии оперативно-стратегического сбора с руководящим составом Вооруженных сил Украины, передает телеканал «112».

Он подчеркнул, что Россия разворачивает военные соединения недалеко от границ с Украиной.

«Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма», — уточнил он.

Политика
Порошенко заявил о вывозе в Россию «промышленного потенциала» Донбасса

Петр Порошенко перечислил «этапы российской подготовки». Так, по его словам, на западном направлении Россия подтягивает две общевойсковые армии, танковую армию, армейский корпус, армию ВВС и ПВО. На юго-западном направлении — два армейских корпуса на территориях Донбасса. Порошенко также отметил милитаризацию Черного моря и Крыма.​ При этом Порошенко уверен, что Россия намерена изменить политический ландшафт всей Европы, а не только Украины.

Политика
Порошенко заявил о необходимости усилить присутствие НАТО в Черном море

Ранее, 20 февраля, украинский президент с трибуны ООН обвинил
Россию в усилении своего присутствия на границе с Украиной. По данным Порошенко, вдоль российско-украинской границы находятся более 87 тыс. российских военных. Он заключил, что «полномасштабная война» между двумя странами становится все реальнее. Москва неоднократно отвергала причастность российской армии к конфликту в Донбассе и отрицала наличие на территории региона российских военных.​

Теги: Петр Порошенко, обвинение, подготовка, война, Украина
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