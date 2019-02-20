Порошенко заявил о вывозе в Россию «промышленного потенциала» Донбасса

За пять лет вооруженного конфликта на востоке Украины в Россию вывезено 27% промышленного потенциала региона, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в ООН

Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

​За время конфликта на востоке Украины в Россию было вывезено промышленное оборудование с 33 крупнейших предприятий Донбасса, в общем в Россию переместилось более четверти промышленного потенциала районов, контролируемых самопровозглашенными республиками. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на дебатах в Генеральной Ассамблее ООН, передает «Интерфакс-Украина».

«27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов», — сказал президент Украины.

Он также заявил о концентрации крупной группировки российских вооруженных сил на границе с Украиной. Группировка, по его словам, предназначена «для военного удара». «Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной, — сказал Порошенко. — Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1 тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил». Украинский президент утверждает, что общая численность российских вооруженных сил вдоль границы Украины и России составляет более 87 тыс. человек.

​Минобороны России и Кремль неоднократно отвергали причастность Российской армии к конфликту в Донбассе и отрицали наличие на территории ЛНР и ДНР российских военных.​