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Украинский кризис ,  
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Порошенко заявил о вывозе в Россию «промышленного потенциала» Донбасса
За пять лет вооруженного конфликта на востоке Украины в Россию вывезено 27% промышленного потенциала региона, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в ООН
Петр Порошенко (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

​За время конфликта на востоке Украины в Россию было вывезено промышленное оборудование с 33 крупнейших предприятий Донбасса, в общем в Россию переместилось более четверти промышленного потенциала районов, контролируемых самопровозглашенными республиками. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на дебатах в Генеральной Ассамблее ООН, передает «Интерфакс-Украина».

«27% промышленного потенциала Донбасса незаконно перемещено в Россию, включая оборудование 33 местных промышленных гигантов», — сказал президент Украины.

Он также заявил о концентрации крупной группировки российских вооруженных сил на границе с Украиной. Группировка, по его словам, предназначена «для военного удара». «Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной, — сказал Порошенко. — Общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тыс. боевиков, а также 2,1 тыс. военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил». Украинский президент утверждает, что общая численность российских вооруженных сил вдоль границы Украины и России составляет более 87 тыс. человек.

​Минобороны России и Кремль неоднократно отвергали причастность Российской армии к конфликту в Донбассе и отрицали наличие на территории ЛНР и ДНР российских военных.​

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Порошенко также отметил, что на «оккупированных территориях» Донбасса ухудшается экологическая ситуация и одним из факторов является затопление угольных шахт, что создает риск загрязнения грунтовых вод. Непосредственно вблизи линии соприкосновения есть несколько потенциально опасных объектов и объектов инфраструктуры, которые «могут стать эпицентром экологической и техногенной катастроф», добавил украинский лидер.

«Объекты критической инфраструктуры, электроснабжения, газо- и водопроводы повреждены обстрелами и требуют срочного ремонта», — подчеркнул президент Украины.

1 марта 2017 года власти самопровозглашенных республик начали вводить внешнее управление на предприятиях, которые находились в украинской юрисдикции на территориях ЛНР и ДНР. Руководители непризнанных образований объяснили свое решение тем, что из-за введения торговой блокады со стороны Украины работа предприятий оказалась под угрозой.

Александр Захарченко, который тогда руководил ДНР, заявлял, что сырье для украинских предприятий будет поступать из России и туда же будет отправляться их продукция.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Донбасс, Предприятия, вывоз
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