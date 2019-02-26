Организаторы ответили на отказ Maruv представить Украину на «Евровидении»

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» прокомментировали отказ певицы Maruv (Анна Корсун) отправиться на мероприятие от Украины, несмотря на то, что она стала победительницей национального отбора с наибольшим количеством зрительских голосов. Об этом говорится на сайте Европейского вещательного союза.

«Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — отмечается в сообщении.

Организаторы отметили, что в настоящее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведет переговоры, чтобы объявить исполнителя, который отправится на музыкальное мероприятие в Израиль.

В Европейском вещательном союзе отметили, что сообщат имя участника от Украины тогда, когда власти страны определятся с исполнителем и подтвердят его участие.