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Организаторы ответили на отказ Maruv представить Украину на «Евровидении»

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» прокомментировали отказ певицы Maruv (Анна Корсун) отправиться на мероприятие от Украины, несмотря на то, что она стала победительницей национального отбора с наибольшим количеством зрительских голосов. Об этом говорится на сайте Европейского вещательного союза.

«Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для «Евровидения» в соответствии с правилами», — отмечается в сообщении.

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Организаторы отметили, что в настоящее время Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведет переговоры, чтобы объявить исполнителя, который отправится на музыкальное мероприятие в Израиль.

В Европейском вещательном союзе отметили, что сообщат имя участника от Украины тогда, когда власти страны определятся с исполнителем и подтвердят его участие.

После победы Maruv в отборе общественная телерадиокомпания Украины взяла несколько дней на принятие решения об утверждении ее участия в конкурсе из-за гастролей в России. Сама певица рассказал, что она не подписала с НОТУ договор об участии в «Евровидении» из-за разногласий в условиях. Корсун отметила, что в контракте был пункт об отказе от концертов в России, однако подчеркнула, что он не был принципиальным.

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«Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене», — заявила она.

Теги: Евровидение, Украина, Европейский вещательный союз
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