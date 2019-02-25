Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России

Права на песню Maruv для «Евровидения» оказались у компании из России

Права на песню «Siren Song», с которой певица Maruv планирует представить Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», принадлежат российской компании Warner Music Russia. Об этом свидетельствуют данные Apple Music. Первым на это обратил внимание украинский «Телеканал 24».

В случае, если певица выступит на конкурсе с этой композицией, все лицензионные платежи от исполнения песни должны будут пополнить российский бюджет.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отложила утверждение участия певицы Maruv в конкурсе из-за связей ее с Россией, несмотря на победу певицы в финале национального отбора для участия в конкурсе. Директор организации Виктория Сидоренко заявила, что, согласно условиям компании, певица должна будет заключить контракт с НОТУ, а также отказаться от гастролей в России. Она подчеркнула, что результаты зрительского голосования являются подлинными, и право на ошибку исключено. На условия контракта певица пока никак не ответила.

В текущем году конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе представит Сергей Лазарев, который будет участвовать в шоу во второй раз.