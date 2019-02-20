Появились фото прохода американского эсминца в Черное море

В Сети появились фотографии американского эсминца USS Donald Cook («Дональд Кук»), заходящего в акваторию Черного моря. В частности, снимки опубликовал портал Bosphorus Naval News.

На кадрах видно, как военный корабль проходит через пролив Босфор и попадает в Черное море.

Накануне, 19 февраля Шестой флот США сообщил о том, что эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. В пресс-службе флота отметили, что эсминец намерен провести в водах Черного моря «рутинные операции».