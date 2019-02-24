Голикова сообщила о рассчитанных вместе с Путиным в столбик пенсиях

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что вместе с президентом Владимиром Путиным детально рассчитывала пенсии отдельных категорий граждан. По ее словам, у нее была возможность отстоять свою позицию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Голикова рассказала, что перед посланием президента Федеральному собранию она детально обсуждала с ним вопрос о пенсионных выплатах отдельным категориям граждан. «Мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», — цитирует вице-премьера агентство «РИА Новости».

По совам Голиковой, у нее была возможность отстоять свою позицию. «Слово «спорить» не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», — сказала она.

Также вице-премьер рассказала, что после Нового года власти получили многочисленные жалобы от граждан касательно невыполненного обещания индексировать пенсии. По ее словам, теперь будет сделан пересчет для всех категорий граждан.

«Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее. У них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года (она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума), она тоже будет сверху», — сказала Голикова.

В ходе послания Федеральному собранию Путин рассказал, что индексация пенсий с 1 января 2019 года на 7,05% привела к тому, что доходы российских пенсионеров оказались выше уровня прожиточного минимума. Из-за этого многим гражданам либо перестали выплачивать, либо снизили положенные социальные доплаты к пенсии. Глава государства поручил немедленно устранить возникшую несправедливость. «Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно, то есть государство сначала должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самих пенсий и ежемесячных денежных выплат», — сказал глава государства.