Голикова сообщила о рассчитанных вместе с Путиным в столбик пенсиях

В эфире телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» Голикова рассказала, что перед посланием президента Федеральному собранию она детально обсуждала с ним вопрос о пенсионных выплатах отдельным категориям граждан. «Мы даже считали в столбик, я честно вам говорю», — цитирует вице-премьера агентство «РИА Новости».
По совам Голиковой, у нее была возможность отстоять свою позицию. «Слово «спорить» не очень правильное, но всегда есть возможность объяснить и убедить в своей позиции у тех, кто ее предлагает», — сказала она.
Также вице-премьер рассказала, что после Нового года власти получили многочисленные жалобы от граждан касательно невыполненного обещания индексировать пенсии. По ее словам, теперь будет сделан пересчет для всех категорий граждан.
«Понятно, что у каждого он индивидуальный, но в этот пересчет войдут полностью индексация пенсий, которая произошла с 1 января 2019 года, и у тех граждан, у которых есть ежемесячная денежная выплата. Это инвалиды, участники Великой Отечественной войны и так далее. У них индексация ежемесячной денежной выплаты, которая была 1 февраля 2019 года (она тоже в случае, если они получали ниже прожиточного минимума), она тоже будет сверху», — сказала Голикова.