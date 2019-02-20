Россия организовала слежку за вошедшим в Черное море эсминцем США

Силы Черноморского флота ВМФ России организовали непрерывное слежение за американским эсминцем USS Donald Cook («Дональд Кук»), который зашел в воды Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России.

Там отметили, что американский военный корабль зашел в акваторию Черного моря 19 февраля в 17:00 мск, после чего силами и средствами Черноморского флота было организовано слежение за ним.

«Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и разведывательный корабль «Иван Хурс», — говорится в сообщении.

19 февраля Шестой флот США сообщил о том, что эсминец USS Donald Cook направился в Черное море через пролив Дарданеллы. В текущем году этот корабль уже заходил в воды Черного моря. В пресс-службе Шестого флота отметили, что эсминец проведет «рутинные операции» в соответствии с Конвенцией Монтрё (она позволяет кораблям нечерноморских стран находиться в этом море не более 21 дня), однако цель его нахождения в черноморской акватории не уточнили.