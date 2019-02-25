СК открыл телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес

СК открыл телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет открыл телефонную линию, по которой бизнес может сообщить о давлении на него. Об этом говорится на сайте СК.

Отмечается, что линия создана для экстренного реагирования на соответствующие обращения. Все заявления будут передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК. Ведомство станет принимать сообщения с понедельника по пятницу.​

СК анонсировал открытие специальной горячей линии по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина 22 февраля. Также сообщалось, что Бастрыкин будет «на постоянной основе» лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел в сфере предпринимательства.