СК открыл телефонную линию для сообщений о давлении на бизнес

Следственный комитет открыл телефонную линию, по которой бизнес может сообщить о давлении на него. Об этом говорится на сайте СК.
Отмечается, что линия создана для экстренного реагирования на соответствующие обращения. Все заявления будут передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК. Ведомство станет принимать сообщения с понедельника по пятницу.
СК анонсировал открытие специальной горячей линии по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина 22 февраля. Также сообщалось, что Бастрыкин будет «на постоянной основе» лично принимать бизнесменов по вопросам уголовных дел в сфере предпринимательства.