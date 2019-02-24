ВГТРК назвала вероятные цели «Циркона» в США в случае угрозы для России

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» (входит в ВГТРК) назвали возможные цели для ракеты «Циркон» в США в случае, если появится угроза для России.

Как передает «РИА Новости», в эфире телепередачи назвали такие объекты, как здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэмп Дэвид, Форт-Ричи в штате Мэриленд, который является пунктом управления президента США и командным центром Комитета начальников штабов, побережье Мак-Клеллан в штате Калифорния (управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик в штате Вашингтон), управление ядерными силами.

Как отметили в эфире «Вестей недели», если разместить подлодки с пусковыми установками ракет «Циркон» в океанах, то в зоне досягаемости гиперзвукового оружия окажутся «те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин».

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал, что Москва не будет первой размещать свои ракеты меньшей и средней дальности в Европе, но применит ответные меры в случае таких действий со стороны США. Глава государства указал, что в случае, если Россия будет вынуждена развернуть новые виды вооружений, они могут быть использованы не только против территорий, от которых будет исходить угроза, но и в отношении территорий, где находятся центры принятия решений.