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В Северной Осетии задержали полковника полиции за взятку в $100 тыс.

Следователи задержали замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии ​Альберта Козонова по подозрению в получении взятки в $100 тыс. Об этом сообщается в WhatsApp Следственного комитета.

Как уточняется на сайте регионального следственного управления СКР, 14 февраля Козонов встретился с главой одного из сельских поселений республики, в отношении которого правоохранительные органы проводили проверку. Козонов потребовал от него взятку за непривлечение к уголовной ответственности.

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После этого глава сельского поселения обратился в УФСБ России по Северной Осетии. 21 февраля при передаче взятки в 6,7 млн руб. ($100 тыс.​). Козонова задержали силовики. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

19 февраля в Москве задержали исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко. Его заподозрили в получении взятки в $20 тыс., за которую он должен был предоставить частной компании покровительство по контрактам с администрацией Пушкинского района Московской области. Впоследствии Грибинюченко арестовали до 18 апреля.

Теги: Северная Осетия, коррупция, взятка в особо крупном размере
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