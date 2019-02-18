СК обвинил во взятках сотрудников отдела расследований таможенной службы

В помещениях Федеральной таможенной службы России прошли обыски в связи с уголовными делами о взятке. СК и ФСБ подозревают сотрудников отдела организации дознания в получении $140 тыс. от предпринимателя

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Сотрудники Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в размере $140 тыс., сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России. В служебных помещениях ФТС России проходят обыски.

В обысках и других следственных действиях участвуют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, а также оперативники подразделений службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Брянской области.

Следователи считают, что с помощью взятки предприниматели пытались избежать конфискации товаров, а также наложения административного штрафа и возбуждения уголовного дела в связи с попыткой провезти через Александровский таможенный пост Брянской таможни груз с предоставлением недостоверной декларации.

Речь идет о партии обуви и заготовок для ее изготовления, которые направлялись в адрес коммерческой организации. По данным СК, после задержания груза владелец организации через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания ФТС России взятку в $140 тыс.

В результате уголовное дело за получение взятки возбуждено против начальника отдела организации дознания ФТС, за посредничество при взятке — против его заместителя и двух москвичей, а против руководителя коммерческой организации возбудили уголовное дело за дачу взятки.