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СК обвинил во взятках сотрудников отдела расследований таможенной службы
В помещениях Федеральной таможенной службы России прошли обыски в связи с уголовными делами о взятке. СК и ФСБ подозревают сотрудников отдела организации дознания в получении $140 тыс. от предпринимателя
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Сотрудники Управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) стали фигурантами уголовного дела о взяточничестве в размере $140 тыс., сообщает сайт Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России. В служебных помещениях ФТС России проходят обыски.

В обысках и других следственных действиях участвуют следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, а также оперативники подразделений службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Брянской области.

Следователи считают, что с помощью взятки предприниматели пытались избежать конфискации товаров, а также наложения административного штрафа и возбуждения уголовного дела в связи с попыткой провезти через Александровский таможенный пост Брянской таможни груз с предоставлением недостоверной декларации.

Речь идет о партии обуви и заготовок для ее изготовления, которые направлялись в адрес коммерческой организации. По данным СК, после задержания груза владелец организации через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания ФТС России взятку в $140 тыс.

В результате уголовное дело за получение взятки возбуждено против начальника отдела организации дознания ФТС, за посредничество при взятке — против его заместителя и двух москвичей, а против руководителя коммерческой организации возбудили уголовное дело за дачу взятки.

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В конце ноября 2018 года правоохранительные органы задержали заместителя начальника таможни Московской области. По версии следователей, вечером 28 ноября в одном из кафе Москвы чиновник получил взятку в размере более 11 млн руб. «за оказание содействия в непроведении процессуальных действий по материалу проверки в отношении общества с ограниченной ответственностью».

В сентябре того же года Октябрьский районный суд Саратова арестовал на два месяца начальника службы таможенного контроля области Дмитрия Евсеева. Чиновника заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (1,5 млн руб.) от поставщика подшипников.

В начале февраля 2019 года в Москве по подозрению в получении взятки был задержан глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями центральной оперативной таможни Денис Афонин. По предварительным данным, начальник отдела в апреле 2018 года получил взятку в 347 тыс. руб. от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары. Против компании начали административное производство, на нее наложили штраф.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: таможня, взятка, Следственный комитет
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