В Москве задержали главу Дзержинского по делу о взятке в $20 тыс.

В Москве задержали главу Дзержинского по делу о взятке в $20 тыс.

В Москве задержали исполняющего обязанности руководителя подмосковного города Дзержинский ​Сергея Грибинюченко по подозрению в получении взятки в размере $20 тыс. Об этом сообщается на сайте столичного следственного управления СКР.

«С ним проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее Грибинюченко​ был главой Пушкинского района Московской области.

По данным следствия, взятку он получил 18 февраля в автомобиле на парковке одного из торговых центров Подмосковья. Передававший деньги человек действовал под контролем правоохранительных органов.