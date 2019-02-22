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В Приморье задержали одного из устроивших самосуд над школьником

Следственные органы задержали мужчину, устроившего в городе Большой Камень самосуд над 12-летним учеником, обидевшем его ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК по Приморскому краю.

«Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем», — сказали в следственном управлении.

Накануне следователи в Приморье начали проверку по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами школы и людьми, отвечающими за вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Они дадут уголовно-правовую оценку тому факту, что администрация школы не реагировала на сигналы о поведении мальчика. Следствие также назначило судебно-медицинскую экспертизу школьнику. Как установили следователи, он воспитывается только бабушкой.

Ранее местное издание Deita.ru сообщило, что родители устроили самосуд над мальчиком, который обижал их детей, — отвели его в мужской туалет и окунули головой в унитаз. По данному факту следователи завели уголовное дело о побоях. После этого родители обратились в полицию со встречными заявлениями о причинении мальчиком телесных повреждений их детям.

Теги: Дети, Школа, Приморский край
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