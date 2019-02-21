Власти Петербурга предупредили об угрозе падения штукатурки из-за погоды

Из-за погодных условий и частых перепадов температуры в Санкт-Петербурге возникла угроза падения штукатурки и фрагментов фасадов зданий. Об этом говорится в сообщении Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) правительства города во «ВКонтакте».

ГАТИ призвала владельцев нежилых помещений оперативно обследовать фасады зданий. Также ведомство напомнило, что штраф за нарушение по содержанию фасадов в надлежащем состоянии составляет от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

4 февраля в Петербурге ввели особый регламент уборки снега. Как пояснил вице-губернатор Николай Бондаренко, изменения потребовались из-за обильных снегопадов, во время которых выпало до 12 см осадков.