В Петербурге 11 школьников попали в больницу после проверки на туберкулез

В Петербурге 11 школьников попали в больницу после проверки на туберкулез

В Санкт-Петербурге 11 школьников госпитализировали после того, как им сделали прививки для выявления латентных форм туберкулеза. Об этом в Twitter сообщила петербургский вице-губернатор Анна Митянина.

Она уточнила, что вакцинацию проводили в школе № 72 в Калининском районе. По словам Митяниной, 11 детей после проведения диаскинтеста (современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза) были госпитализированы.

«В настоящее время четыре ребенка остаются под наблюдением врачей», — отметила она, добавив, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Вице-губернатор заявила, что Роспотребнадзор и Росздравнадзор уже уведомлены о произошедшем. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.